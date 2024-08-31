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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Медные монеты 1/2 крейцера Карла I - Вюртемберг

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1/2 крейцера 1865-1872

Год Знак Описание Продажи Продажи
1865 0 71866 0 51867 0 11868 0 01869 0 01870 0 21871 0 51872 0 1
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