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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1867 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1867 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1867 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,20 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1867
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1867 года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 715 проданному на аукционе Russiancoin за 260 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2021.

Сохранность
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1867 на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

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