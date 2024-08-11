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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1867 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1867
Средняя цена 350 $
Продажи
0 59
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1867
Средняя цена 200 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 крейцер 1867
Средняя цена 30 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1867
Средняя цена 3 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1867
Средняя цена
Продажи
0 0
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