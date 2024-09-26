Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1867 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1867
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1867 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 7298 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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