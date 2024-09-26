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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1867 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1867 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1867 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1867
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1867 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 7298 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
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  • Sonntag (2)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1867 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1867 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1867 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1867 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1867 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1867 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1867 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1867 на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1867 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1867 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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