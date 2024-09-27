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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1867 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1867 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1 крейцер 1867 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1867
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1867 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 63197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 19 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • InAsta (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • VL Nummus (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1867 на аукционе VL Nummus - May 18, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1867 на аукционе InAsta - March 1, 2022
Продавец InAsta
Дата 1 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1867 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1867 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1867 на аукционе Heritage - December 10, 2015
Вюртемберг 1 крейцер 1867 на аукционе Heritage - December 10, 2015
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1867 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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