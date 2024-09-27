Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1867 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: InAsta S.p.A.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,66 - 0,86 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1867
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1867 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 63197 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 19 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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