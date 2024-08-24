Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1867 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал Талер
- Год 1867
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1867 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 6103 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1550 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
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Дата 11 марта 2023
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Дата 27 мая 2022
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Дата 26 ноября 2019
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