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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1870 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1870 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1870 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,20 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1870
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1870 года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 935 проданному на аукционе Russiancoin за 1300 RUB. Торги состоялись 23 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Russiancoin (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1870 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Вюртемберг 1/2 крейцера 1870 на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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