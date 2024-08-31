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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1870 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1870
Средняя цена 280 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1870
Средняя цена 140 $
Продажи
1 34
Аверс
Реверс
1 крейцер 1870
Средняя цена 60 $
Продажи
0 23

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1870
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
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