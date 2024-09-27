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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1870 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1870 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1870 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1870
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1870 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 9546 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность UNC
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Вюртемберг 1/2 гульдена 1870 на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1870 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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