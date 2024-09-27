Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1870 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1870
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1870 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 9546 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
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