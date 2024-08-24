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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1871 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1871 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1871 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,20 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1871
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1871 года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 4642 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 24 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Chaponnière (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1871 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1871 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1871 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1871 на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1871 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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