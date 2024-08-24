Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера 1871 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,75 - 2,20 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1871
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1871 года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 4642 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 24 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2023.
Сохранность
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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