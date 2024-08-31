Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера 1865 года (Вюртемберг, Карл I)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1865 года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 6 EUR. Торги состоялись 3 июля 2021.
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