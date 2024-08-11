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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1872 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1872 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1872 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,75 - 2,20 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1872
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1872 года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1282 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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Вюртемберг 1/2 крейцера 1872 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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