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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1872 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1872
Средняя цена 20 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1872
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1872
Средняя цена
Продажи
0 0
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