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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1872 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1872 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1 крейцер 1872 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,86 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1872
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1872 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе Katz Auction за 31 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Frühwald (2)
  • Heritage Eur (2)
  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
  • Solidus Numismatik (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1872 на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1872 на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1872 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Вюртемберг 1 крейцер 1872 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1872 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1872 на аукционе Solidus Numismatik - April 6, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 6 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1872 на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1 крейцер 1872 на аукционе Heritage Eur - May 18, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1872 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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