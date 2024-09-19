Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1 крейцер 1872 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Solidus Numismatik
Техническая информация
- Металл Серебро (0,166)
- Вес 0,66 - 0,86 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1872
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1872 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе Katz Auction за 31 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Frühwald (2)
- Heritage Eur (2)
- Katz (1)
- Russiancoin (1)
- Solidus Numismatik (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 6 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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