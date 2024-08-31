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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1869 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1869 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1869 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1869
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1869 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2182 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
281 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Heritage - October 25, 2015
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1869 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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