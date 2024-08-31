Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1869 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1869
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1869 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2182 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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