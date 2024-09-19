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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1869 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1869
Средняя цена 280 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1869
Средняя цена 130 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 крейцер 1869
Средняя цена 20 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1869
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1869
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1869 Ульмский собор
Средняя цена 790 $
Продажи
2 185
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