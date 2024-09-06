Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1869 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал Талер
- Год 1869
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1869 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1787 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1100 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 34500 RUB
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Aurea
Дата 10 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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