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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1869 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - Талер 1869 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - Талер 1869 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал Талер
  • Год 1869
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1869 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1787 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1100 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Kricheldorf (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (4)
  • Numisfitz GmbH (1)
  • Rauch (2)
  • Russiancoin (2)
  • Sonntag (3)
  • Teutoburger (2)
  • Via (2)
  • WAG (3)
Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Numisfitz GmbH - June 9, 2024
Продавец Numisfitz GmbH
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 34500 RUB
Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Via - December 29, 2020
Продавец Via
Дата 29 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Aurea - September 10, 2020
Продавец Aurea
Дата 10 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг Талер 1869 на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1869 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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