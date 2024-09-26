Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 талера 1869 года "Ульмский собор" (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,04 гр
- Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 2 талера
- Год 1869
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (185)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1869 года "Ульмский собор". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 3409 проданному на аукционе Auction World за 1000000 JPY. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
3109 $
Цена в валюте аукциона 491000 JPY
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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