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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 талера 1869 года "Ульмский собор" (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 2 талера 1869 года "Ульмский собор" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 2 талера 1869 года "Ульмский собор" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,04 гр
  • Чистого серебра (1,0718 oz) 33,336 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1869
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (185)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1869 года "Ульмский собор". Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 3409 проданному на аукционе Auction World за 1000000 JPY. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
2279 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
3109 $
Цена в валюте аукциона 491000 JPY
Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе AURORA - April 18, 2024
Продавец AURORA
Дата 18 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность PF64 PCGS
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 PL PCGS
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
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Где купить?
Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PF61 CAMEO NGC
К аукциону
Вюртемберг 2 талера 1869 "Ульмский собор" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1869 "Ульмский собор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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