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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Памятные монеты 2 талера Карла I - Вюртемберг

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2 талера 1869-1871

Ульмский собор
Год Знак Описание Продажи Продажи
1869 2 1851871 0 379
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