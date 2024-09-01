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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 гульдена 1868 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1868 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1868 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,29 гр
  • Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1868
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1868 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1998 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Numismatica Ranieri - September 11, 2022
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Aurea - April 4, 2017
Продавец Aurea
Дата 4 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1/2 гульдена 1868 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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