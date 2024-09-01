Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 гульдена 1868 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,29 гр
- Чистого серебра (0,1531 oz) 4,761 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1868
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 гульдена 1868 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1998 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 310 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Höhn (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Numismatica Ranieri (1)
- Reinhard Fischer (2)
- Sonntag (5)
- Teutoburger (2)
- WAG (2)
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/2 гульдена 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск