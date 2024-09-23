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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1868 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1868
Средняя цена 340 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1868
Средняя цена 160 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 крейцер 1868
Средняя цена 40 $
Продажи
0 6

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1868
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1868
Средняя цена
Продажи
0 0
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