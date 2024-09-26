Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1868 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал Талер
- Год 1868
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1868 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2350 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 660 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
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Дата 28 ноября 2017
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Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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