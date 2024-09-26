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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1868 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - Талер 1868 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - Талер 1868 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал Талер
  • Год 1868
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1868 года. Это серебряная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2350 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 660 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Вюртемберг Талер 1868 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Вюртемберг Талер 1868 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Вюртемберг Талер 1868 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Вюртемберг Талер 1868 на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Вюртемберг Талер 1868 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность VF
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность AU
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1868 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1868 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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