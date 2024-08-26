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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/4 крейцера 1871 года (Вюртемберг, Карл I)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1871 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I Реверс монеты - 1/4 крейцера 1871 года - цена монеты - Вюртемберг, Карл I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,89 - 1,15 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Карл I
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1871
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/4 крейцера 1871 года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2011 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 55 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
Вюртемберг 1/4 крейцера 1871 на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1871 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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