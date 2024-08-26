Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/4 крейцера 1871 года (Вюртемберг, Карл I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,89 - 1,15 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Карл I
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1871
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/4 крейцера 1871 года. Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2011 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 55 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
Где продать?
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