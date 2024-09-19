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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1861 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1861
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7296 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
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  • Teutoburger (4)
  • WAG (6)
  • Westfälische (1)
  • Zöttl (1)
Вюртемберг Талер 1861 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вюртемберг Талер 1861 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Вюртемберг Талер 1861 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Zöttl - August 7, 2022
Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Rhenumis - November 26, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Aurea - October 8, 2019
Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1861 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Aurea - May 23, 2019
Продавец Aurea
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1861 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1861 на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1861 на аукционе Numismatica Ranieri - December 10, 2017
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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