Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1861 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1861
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7296 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 7 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 8 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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