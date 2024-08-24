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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1846 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3309 проданному на аукционе Auction World за 130000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Gärtner - June 11, 2024
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Numision - April 5, 2024
Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Heritage - July 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1846 на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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