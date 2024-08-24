Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1846 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1846
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3309 проданному на аукционе Auction World за 130000 JPY. Торги состоялись 16 апреля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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