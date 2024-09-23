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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1846 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1846
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2120 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 220 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.

Сохранность
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Вюртемберг 1 гульден 1846 на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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