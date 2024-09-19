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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 талера 1846 года "Свадебный". Золото (Вюртемберг, Вильгельм I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 2 талера 1846 года "Свадебный" Золото - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1846 года "Свадебный" Золото - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 52,65 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1846
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1846 года "Свадебный". Золото. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 38000 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Вюртемберг 2 талера 1846 "Свадебный" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Вюртемберг 2 талера 1846 "Свадебный" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Вюртемберг 2 талера 1846 "Свадебный" на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
49266 $
Цена в валюте аукциона 38000 EUR
Вюртемберг 2 талера 1846 "Свадебный" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Вюртемберг 2 талера 1846 "Свадебный" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1846 "Свадебный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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