Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 талера 1846 года "Свадебный". Золото (Вюртемберг, Вильгельм I)
Разновидность: Золото
Фотография: Auktionen Meister & Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 52,65 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1846
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 талера 1846 года "Свадебный". Золото. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 38000 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 1050 USD
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
49266 $
Цена в валюте аукциона 38000 EUR
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