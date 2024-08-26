Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Памятные монеты 2 талера Вильгельма I - Вюртемберг

type-coin
type-coin

2 талера 1846

Свадебный
Год Знак Описание Продажи Продажи
1846 Серебро 0 3051846 Золото 0 3
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Все вюртембергские монеты вюртембергские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск