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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1859 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1859
Средняя цена 180 $
Продажи
0 90
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1859
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1859
Средняя цена 20 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1859
Средняя цена
Продажи
0 0
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