Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1859 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1859 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1859 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,66 - 0,88 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1859
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1859 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1174 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • Chaponnière (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1859 на аукционе BAC - April 23, 2018
Продавец BAC
Дата 23 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1859 на аукционе BAC - September 5, 2017
Продавец BAC
Дата 5 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1859 на аукционе BAC - December 16, 2016
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1859 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 1 крейцер 1859 на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1859 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 1 крейцер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск