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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1859 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1859
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 950 GBP. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
251 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Roma Numismatics - March 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Вюртемберг Талер 1859 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Roma Numismatics - July 6, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - April 29, 2023
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 29 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Aurea - April 6, 2023
Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Coins Numismatic Barcelona - March 11, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1859 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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