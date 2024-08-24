Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1859 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1859
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 904 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 950 GBP. Торги состоялись 29 октября 2020.
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