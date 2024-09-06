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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1833 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1833 W
Средняя цена 310 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1833
Средняя цена 35 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 крейцер 1833 W
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1833
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1833 W Таможенный союз
Средняя цена 220 $
Продажи
2 441
Аверс
Реверс
Талер 1833 W Таможенный союз Гурт гладкий
Средняя цена 830 $
Продажи
0 31
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