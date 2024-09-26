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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1833 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1833 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1833 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1833 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2138 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
161 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе HIRSCH - September 22, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе HIRSCH - February 14, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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