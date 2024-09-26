Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1833 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1833
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1833 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2138 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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