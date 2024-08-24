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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1833 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1833 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1255 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 80 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность
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  • Frühwald (2)
  • WAG (3)
Вюртемберг 6 крейцеров 1833 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1833 на аукционе Frühwald - December 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1833 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1833 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1833 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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