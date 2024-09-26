Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1833 года W "Таможенный союз". Гурт гладкий (Вюртемберг, Вильгельм I)
Разновидность: Гурт гладкий
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1833
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1833 года "Таможенный союз" со знаком W. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 30510 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 6 января 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность SP58 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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