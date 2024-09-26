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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1833 года W "Таможенный союз". Гурт гладкий (Вюртемберг, Вильгельм I)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - Талер 1833 года W "Таможенный союз" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1833 года W "Таможенный союз" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1833
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1833 года "Таможенный союз" со знаком W. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 30510 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2040 USD. Торги состоялись 6 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
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  • HIRSCH (2)
  • Künker (7)
  • Meister & Sonntag (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (4)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (4)
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1177 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
578 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Stack's - August 14, 2019
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность SP58 PCGS
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность SP62 PCGS
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Stack's - August 14, 2018
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность SP58 PCGS
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1833 W "Таможенный союз" на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1833 "Таможенный союз" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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