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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1823 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1823 W
Средняя цена 810 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1823
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1823
Средняя цена 240 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1823
Средняя цена 190 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
3 крейцера 1823
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1823 PB Пробный
Средняя цена 8800 $
Продажи
0 1
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