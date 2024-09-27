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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1823 года "Тип 1823-1825" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1823 года "Тип 1823-1825" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1823 года "Тип 1823-1825" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,346)
  • Вес 2,17 - 2,61 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1823
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе VL Nummus - March 11, 2018
Продавец VL Nummus
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе VL Nummus - November 5, 2017
Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе VL Nummus - October 30, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 30 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе VL Nummus - February 14, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 14 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе VL Nummus - November 22, 2015
Продавец VL Nummus
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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