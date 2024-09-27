Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1823 года "Тип 1823-1825" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,346)
- Вес 2,17 - 2,61 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1823
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7274 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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