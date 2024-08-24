Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Пробный 1 гульден 1823 года PB (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 15,54 гр
- Чистого серебра (0,3747 oz) 11,655 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1 гульден
- Год 1823
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Пробный 1 гульден 1823 года со знаком PB. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 603 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
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