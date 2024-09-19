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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

10 крейцеров 1823 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1823 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 10 крейцеров 1823 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,9 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 10 крейцеров
  • Год 1823
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 крейцеров 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 30 января 2020.

Сохранность
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  • WAG (2)
Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 10 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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