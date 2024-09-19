Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
10 крейцеров 1823 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,9 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 10 крейцеров
- Год 1823
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 10 крейцеров 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 578 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3100 EUR. Торги состоялись 30 января 2020.
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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