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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1823 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1823 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1823 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,346)
  • Вес 2,17 - 2,61 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1823
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1823 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1564 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 450 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Sonntag (4)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1823 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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