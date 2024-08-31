Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
20 крейцеров 1823 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1823
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1823 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2114 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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