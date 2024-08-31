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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1823 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1823 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 20 крейцеров 1823 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1823
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1823 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2114 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4200 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
342 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 20 крейцеров 1823 W на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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