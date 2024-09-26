Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1817 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1817
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Талер 1817
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1817
Средняя цена 180 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск