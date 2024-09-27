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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1817 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1817 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1817 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,91 - 2,68 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1817
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1817 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2100 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • Zöttl (2)
Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1817 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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