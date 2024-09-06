Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1817 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 40 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1817
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1817 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 8000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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