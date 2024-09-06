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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1817 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1817 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1817 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1817
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1817 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 948 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 8000 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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  • WCN (2)
Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
3493 $
Цена в валюте аукциона 3250 EUR
Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
484 $
Цена в валюте аукциона 450 EUR
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Rauch - June 11, 2021
Продавец Rauch
Дата 11 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг Талер 1817 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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