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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1829 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1829 W
Средняя цена 150 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1829
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1829
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1829 W
Средняя цена 85 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1829
Средняя цена 55 $
Продажи
0 5
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