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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Талер 1829 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1829 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1829 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,49 гр
  • Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1829
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1829 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1389 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 140 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Rare Coins (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
Вюртемберг Талер 1829 W на аукционе Rare Coins - March 25, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг Талер 1829 W на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Вюртемберг Талер 1829 W на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вюртемберг Талер 1829 W на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг Талер 1829 W на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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