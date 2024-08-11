Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
Талер 1829 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,49 гр
- Чистого серебра (0,823 oz) 25,5973 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1829
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты Талер 1829 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1389 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 140 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
Сохранность
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Где продать?
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