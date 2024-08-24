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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 крейцер 1829 года W (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1829 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 крейцер 1829 года W - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,147)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1829
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 крейцер 1829 года со знаком W. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1331 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 90 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (6)
  • Sonntag (2)
  • WAG (1)
Вюртемберг 1 крейцер 1829 W на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1829 W на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 1 крейцер 1829 W на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1829 W на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1829 W на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1829 W на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1829 W на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 1 крейцер 1829 W на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 1 крейцер 1829 W на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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