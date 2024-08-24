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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1829 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1829 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1829 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1829
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1829 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1668 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Möller (1)
  • Sonntag (3)
  • WAG (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1829 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1829 на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1829 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1829 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1829 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1829 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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