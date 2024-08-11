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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1/2 крейцера 1829 года "Тип 1824-1837" (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1829 года "Тип 1824-1837" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1829 года "Тип 1824-1837" - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,104)
  • Вес 0,49 - 0,63 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1829
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1829 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 14 января 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
  • Zöttl (2)
Вюртемберг 1/2 крейцера 1829 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1829 на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1829 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Вюртемберг 1/2 крейцера 1829 на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
Вюртемберг 1/2 крейцера 1829 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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