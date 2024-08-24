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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

Монеты Вюртемберга 1837 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1837 W
Средняя цена 200 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
1 гульден 1837 A.D.
Средняя цена 210 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1837
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1837
Средняя цена 290 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1837 W
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 крейцера без года (1816-1864)
Средняя цена 260 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1837
Средняя цена 80 $
Продажи
0 5

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1837 W Пробный
Средняя цена 9500 $
Продажи
0 2
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